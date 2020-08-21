Капитана "Манчестер Юнайтед" арестовали за драку с полицией в Греции

Капитана "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра задержали в Греции на острове Миконос за оказание сопротивления местным полицейским.

Как сообщает издание Prothotema, англичанин и его друзья подрались с компанией соотечественников возле одного из баров. Очевидцы вызвали на место конфликта полицию, однако и они не сразу смогли остудить пыл британцев. Магуайр и двое его приятелей начали оскорблять стражей правопорядка и оказывать им физическое сопротивление, за что были арестованы и доставлены в местный полицейский участок.

"Манчестер Юнайтед" уже отреагировал на этот инцидент, заявив, что представители клуба связались с футболистом, и он оказывает полное содействие греческим властям.

Напомним, что Магуайр перешел в команду летом 2019 года за 87 миллионов евро из "Лестера". В сезоне 2019/20 он принял участие в 55 матчах "МЮ" во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанат "Манчестер Юнайтед" лишился работы из-за селфи со звездой "Манчестер Сити".