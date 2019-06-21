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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Кандидат "Слуги народа": знаменитый экс-футболист сборной Украины подался в политику

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Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.

Защитник львовских "Карпат" решил баллотироваться по 118 округу, информирует Telegram-канал "Тысячный".

Артем Федецкий

Артем Федецкий

"Есть вероятность, что в новом парламенте будет свой футболист. Так, по 118 округу (Львовская область) идет футболист "Карпат" Артем Федецкий. И идет не сам, а от партии "Слуга народа", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Федецкий является выпускником Открытого международного университета развития человека "Украина", где спортсмен учился по специальности "Маркетинг".

В составе национальной сборной Украины Федецкий сыграл 53 матча, забив два гола. С "желто-синими" Артем принял участие в Евро-2016.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Федецкий выразил жесткую позицию относительно украинских футболистов, которые выступают в России.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Артем Федецкий
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболуПартия "Слуга народа"
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