Канделаки затравили из-за секса с Милевским: спортивные итоги 31 июля

Российскую ведущую Тину Канделаки затравили после признания Артема Милевского об их романе, а непобедимый боксер Джованни Гутьеррес добыл яркую победу, побывав в нокдауне.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 31 июля.
Кроме того, Александр Усик сделал заявление о бое с победителем реванша Джошуа – Руис. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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