Канадская экс-хоккеистка с трудом вместила грудь в купальник: фото красотки

Канадская экс-хоккеистка Микайла Демайтер до апреля 2019 года стояла на воротах в команде "Блювотер Хокс", но приняла решение завершить спортивную карьеру и стать моделью.

"Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось повстречать, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!" – написала Демайтер у себя в Instagram.

Микайла Демайтер @mikaylademaiter

В регулярном сезоне 2018/19 она провела 20 матчей в составе "Блювотера", пропуская в среднем 2,25 шайбы за поединок и отбивая 90,9% бросков по воротам.

Закончив с хоккеем, девушка начала заниматься в тренажерном зале, чтобы держать тело в наилучшей форме, и теперь рекламирует бренд Manscaped.

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

@mikaylademaiter

Как сообщал OBOZREVATEL, канадская легкоатлетка Алиша Ньюман, которая является секс-символом своей сборной, показала горячие фото.

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