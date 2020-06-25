Канадская экс-футболистка порадовала поклонников горячими снимками

Канадская экс-футболистка Кейлин Кайл закончила карьеру в 2017 году и сразу же перешла на телевидение и теперь радует глаз зрителей, которые смотрят программы с ее участием.

Главными спортивными достижениями канадки является "бронза" на Олимпийских играх-2012 в Лондоне и "золото" на Панамериканских играх-2011. Почти всю свою карьеру Кайл провела в США и Канаде, успев съездить в Швецию, где на протяжении одного года она защищала цвета местной команды "Питея".

Сейчас Кейлин освещает матчи на телеканале BeIN Sports и работает на поединках команды "Интер Майами".

Кайл вместе с мужем, который также является футблистом, живет в Майами и часто делится с подписчиками откровенными фотографиями в купальнике. OBOZREVATEL предлагает вам ознакомиться с этими снимками и оценить отличную форму, в которой она находится.

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Кейлин Кайл порадовала поклонников горячими снимками Instagram Кейлин Кайл

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летняя канадская футболистка Лорен Сессельманн похвасталась идеальным телом.