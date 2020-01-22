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22 января • обновлено в 02:47
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"Камера поцелуев" спалила болельщика с любовницей

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Курьезный эпизод произошел перед футбольным товарищеским матчем в Эквадоре между местной "Барселоной" и "Дельфином".

"Камера поцелуев" выхватила на трибунах одного из фанатов, который приобнял спутницу и поцеловал ее в губы. Обнаружив, что на них направлена телекамера, болельщик моментально смутился, убрал руку с плеча девушки, сделал максимально виноватый вид и уткнулся в телефон.

Видео стало вирусным, а большинство пользователей в сети предположило, что мужчину скорее всего спалили с любовницей. Позже ставший знаменитым болельщик, которого зовут Дейви Андраде, опубликовал в сети обращение своей возлюбленной, у которой попросил прощения.

"Хочу сделать это публично. Возможно, так ты сможешь простить меня. Я хочу вернуть тебя назад", — написал болельщик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известный рестлер организовал групповой секс с женой и девушкой, выложив видео в сеть.

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Автор
Максим Богданов
Место
Эквадор
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