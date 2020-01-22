"Камера поцелуев" спалила болельщика с любовницей

Курьезный эпизод произошел перед футбольным товарищеским матчем в Эквадоре между местной "Барселоной" и "Дельфином".

"Камера поцелуев" выхватила на трибунах одного из фанатов, который приобнял спутницу и поцеловал ее в губы. Обнаружив, что на них направлена телекамера, болельщик моментально смутился, убрал руку с плеча девушки, сделал максимально виноватый вид и уткнулся в телефон.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn't like getting attention especially when he's being romantic 😂 pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR — Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020

Видео стало вирусным, а большинство пользователей в сети предположило, что мужчину скорее всего спалили с любовницей. Позже ставший знаменитым болельщик, которого зовут Дейви Андраде, опубликовал в сети обращение своей возлюбленной, у которой попросил прощения.

"Хочу сделать это публично. Возможно, так ты сможешь простить меня. Я хочу вернуть тебя назад", — написал болельщик.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный рестлер организовал групповой секс с женой и девушкой, выложив видео в сеть.

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