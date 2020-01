"Камера поцелуев" спалила болельщика с любовницей

Курьезный эпизод произошел перед футбольным товарищеским матчем в Эквадоре между местной "Барселоной" и "Дельфином".

"Камера поцелуев" выхватила на трибунах одного из фанатов, который приобнял спутницу и поцеловал ее в губы. Обнаружив, что на них направлена телекамера, болельщик моментально смутился, убрал руку с плеча девушки, сделал максимально виноватый вид и уткнулся в телефон.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn't like getting attention especially when he's being romantic 😂 pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR