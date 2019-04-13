"Какой стыд": в России грандиозно опозорились с "суперроботом" на футболе

Россия опозорилась очередным "громким прорывом" в сфере технологий. Матч Премьер-лиги ЦСКА - Ориенбург открыл якобы российский робот Бориса.

Комментаторы встречи взахлеб восторгались наноразработками отечественной робототехники, обсуждая возможности искуственного интеллекта.

Однако подобный "робот", который был ранее представлен на форуме профессиональной ориентации для школьников "Проектория", оказался человеком , одетым в костюме "Робот Алеша".

Этот костюм можно купить за 250 тысяч рублей в сети. Он весит 10 килограммов и оснащен электровентиляторами для спины и шеи, преобразователем голоса с микрофоном, планшетом и RGB-светодиодной подсветкой всех элементов и дополнительной подсветкой глаз и рта, реагирующей на голос самого робота.

В сети пользователи не смогли сдержать эмоций, назвав ситуацию грандиозным позором для страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист футболист "Спартака" совершил мерзкий поступок в центре Москвы.

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