Как выглядят модели, из-за которых двух футболистов выгнали из сборной Англии

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир и Лара Клаузен пришли в номер к футболистам сборной Англии и опубликовали доказательства в сети.

Полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда отправили домой из расположения сборной Англии после того, как они пригласили двух исландских моделей в свой отельный номер.

Это могло остаться незамеченным, однако одна из девушек по неосторожности опубликовала снимок с футболистами у себя в Snapshat, поскольку не знала, что они являются известными игроками.

20-летняя Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир является моделью и актрисой. В 2019 году она стала финалисткой конкурса "Мисс Вселенная Исландия", а также снялась в фильме "Эхо".

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир показала стройное тело Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир чистит зубы Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир в черной кофте Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир искупалась в источнике Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир с распущенными волосами Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Ее младшая кузина 19-летняя Лара Клаузен работает моделью и учится на юридическом факультете.

Лара Клаузен похвасталась телом в бикини Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен сфотографировалась напротив зеркала в бикини Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен показала декольте Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен сделала селфи Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен искупалась в бассейне Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен в черно-белом цвете Instagram Лары Клаузен

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий "Шахтера" Луис Адриано расстался с русской женой ради бразильской модели. Опубликованы фото новой спутницы футболиста.

О спорте и не только – в нашем Instagram!