Как выглядят модели, из-за которых двух футболистов выгнали из сборной Англии

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир и Лара Клаузен пришли в номер к футболистам сборной Англии и опубликовали доказательства в сети.
Полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда отправили домой из расположения сборной Англии после того, как они пригласили двух исландских моделей в свой отельный номер.
Это могло остаться незамеченным, однако одна из девушек по неосторожности опубликовала снимок с футболистами у себя в Snapshat, поскольку не знала, что они являются известными игроками.
20-летняя Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир является моделью и актрисой. В 2019 году она стала финалисткой конкурса "Мисс Вселенная Исландия", а также снялась в фильме "Эхо".
Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир показала стройное тело Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир
Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир чистит зубы Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир
Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир в черной кофте Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир
Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир искупалась в источнике Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир
Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир с распущенными волосами Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир
Ее младшая кузина 19-летняя Лара Клаузен работает моделью и учится на юридическом факультете.
Лара Клаузен похвасталась телом в бикини Instagram Лары Клаузен
Лара Клаузен сфотографировалась напротив зеркала в бикини Instagram Лары Клаузен
Лара Клаузен показала декольте Instagram Лары Клаузен
Лара Клаузен сделала селфи Instagram Лары Клаузен
Лара Клаузен искупалась в бассейне Instagram Лары Клаузен
Лара Клаузен в черно-белом цвете Instagram Лары Клаузен
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий "Шахтера" Луис Адриано расстался с русской женой ради бразильской модели. Опубликованы фото новой спутницы футболиста.
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