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Как выглядят модели, из-за которых двух футболистов выгнали из сборной Англии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,1 т.
Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир и Лара Клаузен

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир и Лара Клаузен пришли в номер к футболистам сборной Англии и опубликовали доказательства в сети.

Полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда отправили домой из расположения сборной Англии после того, как они пригласили двух исландских моделей в свой отельный номер.

Это могло остаться незамеченным, однако одна из девушек по неосторожности опубликовала снимок с футболистами у себя в Snapshat, поскольку не знала, что они являются известными игроками.

20-летняя Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир является моделью и актрисой. В 2019 году она стала финалисткой конкурса "Мисс Вселенная Исландия", а также снялась в фильме "Эхо".

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир показала стройное тело

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир показала стройное тело Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир чистит зубы

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир чистит зубы Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир в черной кофте

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир в черной кофте Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир искупалась в источнике

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир искупалась в источнике Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир с распущенными волосами

Надя Сиф Линдаль Гуннарсдоттир с распущенными волосами Instagram Нади Сиф Линдаль Гуннарсдоттир

Ее младшая кузина 19-летняя Лара Клаузен работает моделью и учится на юридическом факультете.

Лара Клаузен похвасталась телом в бикини

Лара Клаузен похвасталась телом в бикини Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен сфотографировалась напротив зеркала в бикини

Лара Клаузен сфотографировалась напротив зеркала в бикини Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен показала декольте

Лара Клаузен показала декольте Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен сделала селфи

Лара Клаузен сделала селфи Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен искупалась в бассейне

Лара Клаузен искупалась в бассейне Instagram Лары Клаузен

Лара Клаузен в черно-белом цвете

Лара Клаузен в черно-белом цвете Instagram Лары Клаузен

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