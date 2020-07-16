Как выглядит бывшая девушка Роналду, с которой он встречался до Джорджины Родригес

После расставания с российской моделью Ириной Шейк звездный футболист Криштиану Роналду на протяжении недолгого времени встречался со спортивной журналисткой Ванессой Хуппенкотен.

Они познакомились во время кратковременной поездки девушки в Испанию. Пара тщательно скрывала свои отношения, но журналистам все же удалось узнать правду. Их роман закончился через несколько месяцев, когда Криштиану встретил Джорджину Родригес, а Хуппенкотен уехала работать к себе на родину в Мексику.

Ванессу также многое связывает с Германией – ее отец является известным экс-голкипером "Шальке". Именно поэтому и сама журналистка является ярой поклонницей этой команды и старается не пропускать матчи гельзенкирхенского клуба.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на девушку, которая помогла Роналду заполнить душевную пустоту после расставания с Ириной Шейк.

Ванесса Хуппенкотен с пышной прической Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен снялась топлес в черно-белом цвете Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в черном платье Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в куртке поверх купальника Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в форме "Шальке" Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен встала на руки Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен на работе Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в черно-белом цвете Instagram Ванессы Хуппенкотен

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешняя любовь Криштиану Джорджина Родригес станцевала тверк в обтягивающей одежде.