Как выглядит бывшая девушка Роналду, с которой он встречался до Джорджины Родригес

Раздевалка 02:00, 17.07.2020

После расставания с российской моделью Ириной Шейк звездный футболист Криштиану Роналду на протяжении недолгого времени встречался со спортивной журналисткой Ванессой Хуппенкотен.

Они познакомились во время кратковременной поездки девушки в Испанию. Пара тщательно скрывала свои отношения, но журналистам все же удалось узнать правду. Их роман закончился через несколько месяцев, когда Криштиану встретил Джорджину Родригес, а Хуппенкотен уехала работать к себе на родину в Мексику.

Ванессу также многое связывает с Германией – ее отец является известным экс-голкипером "Шальке". Именно поэтому и сама журналистка является ярой поклонницей этой команды и старается не пропускать матчи гельзенкирхенского клуба.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на девушку, которая помогла Роналду заполнить душевную пустоту после расставания с Ириной Шейк.

Ванесса Хуппенкотен с пышной прической
Instagram Ванессы Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен снялась топлес в черно-белом цвете
Instagram Ванессы Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в черном платье
Instagram Ванессы Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в куртке поверх купальника
Instagram Ванессы Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен
Instagram Ванессы Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в форме "Шальке"
Instagram Ванессы Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен встала на руки
Instagram Ванессы Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен на работе
Instagram Ванессы Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в черно-белом цвете
Instagram Ванессы Хуппенкотен

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешняя любовь Криштиану Джорджина Родригес станцевала тверк в обтягивающей одежде.

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Спорт Раздевалка

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