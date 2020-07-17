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Как выглядит бывшая девушка Роналду, с которой он встречался до Джорджины Родригес

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Ванесса Хуппенкотен встречалась с Криштиану Роналду до того, как он познакомился с Джорджиной Родригес

Ванесса Хуппенкотен встречалась с Криштиану Роналду до того, как он познакомился с Джорджиной Родригес (Источник фото - Instagram Ванессы Хуппенкотен).

После расставания с российской моделью Ириной Шейк звездный футболист Криштиану Роналду на протяжении недолгого времени встречался со спортивной журналисткой Ванессой Хуппенкотен.

Они познакомились во время кратковременной поездки девушки в Испанию. Пара тщательно скрывала свои отношения, но журналистам все же удалось узнать правду. Их роман закончился через несколько месяцев, когда Криштиану встретил Джорджину Родригес, а Хуппенкотен уехала работать к себе на родину в Мексику.

Ванессу также многое связывает с Германией – ее отец является известным экс-голкипером "Шальке". Именно поэтому и сама журналистка является ярой поклонницей этой команды и старается не пропускать матчи гельзенкирхенского клуба.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на девушку, которая помогла Роналду заполнить душевную пустоту после расставания с Ириной Шейк.

Ванесса Хуппенкотен с пышной прической

Ванесса Хуппенкотен с пышной прической Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен снялась топлес в черно-белом цвете

Ванесса Хуппенкотен снялась топлес в черно-белом цвете Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в черном платье

Ванесса Хуппенкотен в черном платье Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в куртке поверх купальника

Ванесса Хуппенкотен в куртке поверх купальника Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в форме "Шальке"

Ванесса Хуппенкотен в форме "Шальке" Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен встала на руки

Ванесса Хуппенкотен встала на руки Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен на работе

Ванесса Хуппенкотен на работе Instagram Ванессы Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в черно-белом цвете

Ванесса Хуппенкотен в черно-белом цвете Instagram Ванессы Хуппенкотен

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешняя любовь Криштиану Джорджина Родригес станцевала тверк в обтягивающей одежде.

Криштиану Роналду
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