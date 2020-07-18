Как выглядела Мария Шарапова в 15 лет: появилось редкое видео

Прославленную российскую теннисистку Марию Шарапову в 7-летнем возрасте отец Юрий привёз из России во Флориду, и над ней сразу же взял шефство сам руководитель знаменитой теннисной академии Ник Боллеттьери.

Издание championat.com выложило видео, на котором 15-летняя теннисистка проводит занятие вместе с Боллеттьери.

Американец, который до этого был наставником таких именитых игроков как Андре Агасси, Моника Селеш, Анна Курникова, регулярно проводил тренировки с Шараповой, воспитывая в ней профессионализм и обучая всем тонкостям тенниса.

А сама Мария внимательно прислушивалась к каждому слову мэтра, стараясь чётко исполнить всё, что он посоветует.

Сам Ник не раз подчёркивал: "Мария думала только о тренировках. Она была очень замкнутая и очень дисциплинирована".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле исполнилось 16 лет, как Мария Шарапова сенсационно выиграла Wimbledon. В сети пользователи вспомнили фотографии 17-летней спортсменки, отметив ее красоту.