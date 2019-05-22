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Как на инаугурации Зеленского: Гвоздик пошел по стопам Кличко

7.4тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик решил, как и легендарный боксер Виталий Кличко, пересесть на велосипед.

Но в отличии от мэра Киева, который даже на инаугурацию Владимира Зеленского приехал на двухколесном транспортном средстве, харьковчанин оседлал детский транспорт

"Пошел по стопам Кличко", - потроллил Гвоздика известный боксерский портал Luckypunch.net.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик пришел в восторг от победы своего соотечественника Василия Ломаченко в поединке против Энтони Кроллы. По мнению чемпиона полутяжелого веса, Василий провел идеальный поединок.

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Персона
Александр Гвоздик
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