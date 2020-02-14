Как мог отказаться: одноклубник Зинченко расстался с пышногрудой красавицей по совету матери

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус расстался с девушкой Фернандой Кейруш по совету матери, которая была не в восторге от отношений своего сына с актрисой и моделью.
Как сообщает агентство The Sun, пара начала встречаться летом, после чего девушка не один раз летала к футболисту из родной Бразилии. Когда она улетела из Англии после Рождества, Жезус позвонил ей и объявил о том, что они должны расстаться, поскольку их отношения мешают ему сосредоточиться на карьере.
Фернанда Кейруш
Нападающий "МанСити" известен своей привязанностью к матери Вере Люсии, которая отыграла главную роль в его воспитании и становлении как личности. Женщина пристально следит за всеми отношениями сына и не раз заявляла, что его потенциальные девушки обязаны придерживаться установленных ею правил.
Предлагаем вашему вниманию фотографии Фернанды Кейруш, от отношений с которой отказался Габриэль Жезус.
Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская модель и телеведущая Кьяра Джуффрида, которая развлекала игроков "Манчестер Сити" на рождественской вечеринке, не будет лишней ни на одном мероприятии.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.