Как мог отказаться: одноклубник Зинченко расстался с пышногрудой красавицей по совету матери

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус расстался с девушкой Фернандой Кейруш по совету матери, которая была не в восторге от отношений своего сына с актрисой и моделью.

Как сообщает агентство The Sun, пара начала встречаться летом, после чего девушка не один раз летала к футболисту из родной Бразилии. Когда она улетела из Англии после Рождества, Жезус позвонил ей и объявил о том, что они должны расстаться, поскольку их отношения мешают ему сосредоточиться на карьере.

Фернанда Кейруш

Нападающий "МанСити" известен своей привязанностью к матери Вере Люсии, которая отыграла главную роль в его воспитании и становлении как личности. Женщина пристально следит за всеми отношениями сына и не раз заявляла, что его потенциальные девушки обязаны придерживаться установленных ею правил.

Предлагаем вашему вниманию фотографии Фернанды Кейруш, от отношений с которой отказался Габриэль Жезус.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская модель и телеведущая Кьяра Джуффрида, которая развлекала игроков "Манчестер Сити" на рождественской вечеринке, не будет лишней ни на одном мероприятии.

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