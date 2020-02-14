Главная Новости
15 февраля • обновлено в 02:02
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Как мог отказаться: одноклубник Зинченко расстался с пышногрудой красавицей по совету матери

335
Читать материал на украинском

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус расстался с девушкой Фернандой Кейруш по совету матери, которая была не в восторге от отношений своего сына с актрисой и моделью.

Как сообщает агентство The Sun, пара начала встречаться летом, после чего девушка не один раз летала к футболисту из родной Бразилии. Когда она улетела из Англии после Рождества, Жезус позвонил ей и объявил о том, что они должны расстаться, поскольку их отношения мешают ему сосредоточиться на карьере.

Фернанда Кейруш

Фернанда Кейруш

Нападающий "МанСити" известен своей привязанностью к матери Вере Люсии, которая отыграла главную роль в его воспитании и становлении как личности. Женщина пристально следит за всеми отношениями сына и не раз заявляла, что его потенциальные девушки обязаны придерживаться установленных ею правил.

Новости
В сети набирает популярность сексуальная гольфистка из Китая – опубликованы горячие фото красотки

Предлагаем вашему вниманию фотографии Фернанды Кейруш, от отношений с которой отказался Габриэль Жезус.

Diretamente de Maceió

Публикация от Fernanda Queiroz ✨ (@fequeirozofc)

Who set the world on fire

Публикация от Fernanda Queiroz ✨ (@fequeirozofc)

😼

Публикация от Fernanda Queiroz ✨ (@fequeirozofc)

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская модель и телеведущая Кьяра Джуффрида, которая развлекала игроков "Манчестер Сити" на рождественской вечеринке, не будет лишней ни на одном мероприятии.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Тег
ФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Питтсбург Пингвинз
VS
Монреаль Канадиенс
Победа Питтсбурга в основное время
1.88 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.08 Сделать ставку
Каролина Харрикейнз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.93 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Виннипега в основное время
2,07 Сделать ставку
Лион
VS
Страсбур
Победа хозяев
1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
2.3 Сделать ставку
Барселона
VS
Хетафе
Обе команды забьют
1.88 Сделать ставку
Аталанта
VS
Рома
Обе команды забьют
1.42 Сделать ставку
Болонья
VS
Дженоа
Ничья
3.64 Сделать ставку
Мехелен
VS
Андерлехт
Победа гостей
2.475 Сделать ставку