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7 марта • обновлено в 20:12
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Как избавиться от целлюлита: украинская чемпионка дала простой совет

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Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура уверена, что избавиться от целлюлита можно лишь правильным питанием.

Юлия Мишура

Юлия Мишура

my_fit_bikini

"Правильное питание - это самое главное правило. Помните: пока ваше питание не станет здоровым и сбалансированным - целлюлит никуда не денется", - рассказала 28-летняя киевлянка специально для журнала OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Наша фитоняшка года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

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Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Персона
Юлия Мишура
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