Известный футболист от скуки на карантине переспал с сестрой жены

Спортивный психолог Стив Поуп, который работает с известными футболистами английской Премьер-лиги, рассказал, что сделал на карантине один из его клиентов, имя которого не называется.

Стив Поуп The Sun

"Один игрок позвонил мне и сказал: "У меня полный прах, я переспал с сестрой моей жены". Многие футболисты ленивы с психологической точки зрения. Им говорят, когда тренироваться, что кушать, куда ходить, как играть. Те, с кем я уже поговорил, страдают от стресса и беспокойства, двигаются к депрессии. Некоторые опустошены, потому что не знаю не только дату следующего матча, но и то, когда они вернутся к тренировкам со своими партнерами по команде", – написал Поуп в колонке для The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее английский футболист, выступавший за полупрофессиональную команду "Ньюкасл Таун", Джозеф Тревор приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней Мэган Ньютон.

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