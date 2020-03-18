Главная Новости
18 марта • обновлено в 19:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Известный футболист от скуки на карантине переспал с сестрой жены

3.2т
Читать материал на украинском

Спортивный психолог Стив Поуп, который работает с известными футболистами английской Премьер-лиги, рассказал, что сделал на карантине один из его клиентов, имя которого не называется.

Стив Поуп

Стив Поуп

The Sun

"Один игрок позвонил мне и сказал: "У меня полный прах, я переспал с сестрой моей жены". Многие футболисты ленивы с психологической точки зрения. Им говорят, когда тренироваться, что кушать, куда ходить, как играть. Те, с кем я уже поговорил, страдают от стресса и беспокойства, двигаются к депрессии. Некоторые опустошены, потому что не знаю не только дату следующего матча, но и то, когда они вернутся к тренировкам со своими партнерами по команде", – написал Поуп в колонке для The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее английский футболист, выступавший за полупрофессиональную команду "Ньюкасл Таун", Джозеф Тревор приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней Мэган Ньютон.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку