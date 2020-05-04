Известная украинская легкоатлетка Ольга Ляховая озадачила подписчиков фото в белье

Раздевалка 17:07, 4.05.2020

Известная украинская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 800 м, Ольга Ляховая опубликовала в Instagram три фотографии в белье и предложила подписчикам выбрать лучшую их них.

"Будьте собой. Какая из фотографий вам больше нравится? Мне не удается выбрать любимую. Первая, вторая или третья?" – спросила Ляховая у поклонников.

Ольга Ляховая
@lyakhova.olga.800
Ольга Ляховая
@lyakhova.olga.800
Ольга Ляховая
@lyakhova.olga.800

Большинство подписчиков не сумели справиться с поставленной задачей и написали, что она прекрасно выглядит на всех трех снимках.

Украинская легкоатлетка является двукратной победительницей Европейских игр-2019, которые прошли в Минске, и призером нескольких чемпионатов Европы. Сейчас спортсменка находится в Кении, поскольку не может вернуться в Украину из-за закрытия границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская дзюдоистка Дарья Билодид приняла участие в "магической" фотосессии.

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Спорт Раздевалка

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