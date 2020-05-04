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4 мая • обновлено в 22:51
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Известная украинская легкоатлетка Ольга Ляховая озадачила подписчиков фото в белье

5.5т
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Известная украинская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 800 м, Ольга Ляховая опубликовала в Instagram три фотографии в белье и предложила подписчикам выбрать лучшую их них.

"Будьте собой. Какая из фотографий вам больше нравится? Мне не удается выбрать любимую. Первая, вторая или третья?" – спросила Ляховая у поклонников.

Ольга Ляховая

Ольга Ляховая

@lyakhova.olga.800

Ольга Ляховая

Ольга Ляховая

@lyakhova.olga.800

Ольга Ляховая

Ольга Ляховая

@lyakhova.olga.800

Большинство подписчиков не сумели справиться с поставленной задачей и написали, что она прекрасно выглядит на всех трех снимках.

Украинская легкоатлетка является двукратной победительницей Европейских игр-2019, которые прошли в Минске, и призером нескольких чемпионатов Европы. Сейчас спортсменка находится в Кении, поскольку не может вернуться в Украину из-за закрытия границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская дзюдоистка Дарья Билодид приняла участие в "магической" фотосессии.

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Тема
легкая атлетика
Персона
Ольга Ляхова
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Шо то вообще не нравится!
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