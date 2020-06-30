Известная теннисистка закрутила роман с тренером и заставила его бросить жену

Михаил Морозов Раздевалка 17:00, 30.06.2020

Известная теннисистка Петра Квитова, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, закрутила роман со своим тренером Иржи Ванеком.

Как сообщает издание Blesk.cz, из-за отношений с чешкой ее наставник подал на развод со своей женой Маркетой, с которой они воспитывали двух сыновей подросткового возраста.

В конце 2016 года Ванек стал тренером Квитовой и несколько раз ночевал у нее после нападения на ее дом грабителя.

"Не секрет, что Петра жила с Ванеком после нападения. Со временем они поняли, что стали очень близки и начали тайно жить вместе", – приводит издание слова надежного источника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году на дом Квитовой напал вооруженный грабитель, отбиваясь от которого теннисистка серьезно поранила левую руку. Позже стало известно, что спортсменку прооперировали.

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Спорт Раздевалка

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