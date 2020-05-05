Сильнейшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко порадовала своих поклонников в Instagram фото топлес.

11-я ракетка мира в честь своего дня рождения опубликовала в Instagram откровенный кадр, на котором сидит с голой грудью, лишь слегка прикрывая ее руками.

" 22...это вам не шуточки", – лаконично подписала снимок девушка.

Отметим, что это не первый раз, когда Соболенко выкладывает свою обнаженку в сеть. 4 апреля Арина разместила фото, где лежит полуголой на столе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Соболенко обратилась в полицию из-за оскорбительного сообщения в Instagram, пообещав обидчику встречу с одним из лучших молодых дзюдоистов Европы.

Несколько лет назад Арина во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии против местной спортсменки Эшли Барти так громко стонала, что стала жертвой обструкции со стороны зрителей.

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