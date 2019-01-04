Известная спортивная журналистка ''занялась сексом'' на улицах Киева: горячее видео

Известная украинская спортивная журналистка Анна Тесленко эпатировала жителей Киева, появившись на улицах городах в нижнем белье.

Представительница СМИ, известная по работе в программе "Інший футбол" на телеканале ICTV, решила таким образом создать рекламу для собственного бренда. Соответствующий ролик был опубликован в социальной сети Facebook.

Анна Тесленко кадр из видео

"Когда фотосессия для моего бренда женского белья сделала фурор у прохожих. С праздниками, друзья!" – прокомментировала ролик Тесленко.

На видео Анна вместе с молодым человеком изображают парочку влюбленных, которая решила заняться сексом прямо на проезжей части. Съемки привлекли внимание многих прохожих и пользователей Facebook, которые отметили смелость журналистки.

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