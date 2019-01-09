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Известная спортивная ведущая из Украины похвасталась раздетыми фото с отдыха

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Известная украинская телеведущая Влада Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

Девушка, работающая на телеканалах "Футбол 1/2", собрала огромное число восторженных комментариев своими снимками в купальнике.

Щеглова стала знаменитостью после Евро-2016, когда ее образ украинской болельщицы взорвал интернет.

Новости
Самая известная украинская болельщица Евро-2016 Влада Щеглова похвасталась соблазнительными фото с отдыха

В тот момент 20-летняя Влада училась на юриста в Киевском национальном университете. Сейчас девушка работает на телевидении и встречается с футболистом "Мариуполя" Андреем Борячуком, контракт которого принадлежит "Шахтеру".

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста "Динамо" похвасталась горячей фотосессией. Девушка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в колготках и свитере, а также в колготках в крупную сетку и прозрачном топе.

Персона
Влада Щеглова
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