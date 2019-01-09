Известная спортивная ведущая из Украины похвасталась раздетыми фото с отдыха

Известная украинская телеведущая Влада Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

Девушка, работающая на телеканалах "Футбол 1/2", собрала огромное число восторженных комментариев своими снимками в купальнике.

Щеглова стала знаменитостью после Евро-2016, когда ее образ украинской болельщицы взорвал интернет.

В тот момент 20-летняя Влада училась на юриста в Киевском национальном университете. Сейчас девушка работает на телевидении и встречается с футболистом "Мариуполя" Андреем Борячуком, контракт которого принадлежит "Шахтеру".

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста "Динамо" похвасталась горячей фотосессией. Девушка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в колготках и свитере, а также в колготках в крупную сетку и прозрачном топе.