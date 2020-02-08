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8 февраля • обновлено в 07:45
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Известная российская пловчиха зажгла сеть аппетитным фото в купальнике

2.7т
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своем Instagram новое соблазнительное фото, на котором она нежится под лучами заходящего солнца в белом эротичном купальнике.

"Это был последний спокойный месяц..." – написала спортсменка, не забыв упомянуть, что проводила отпуск в Рио-де-Жанейро.

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Отметим, что Ефимова, которая является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр, регулярно радует своих подписчиков публикациями в бикини.

Предлагаем полюбоваться другими горячими снимками российской пловчихи.

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Instagram Юлии Ефимовой

Как сообщал OBOZREVATEL, зажигательная ведущая американского телеканала благодаря своим внешним данным помогает собирать до отказа трибуны на матчах команды НХЛ "Филадельфия Флаерс".

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Автор
Денис Карпов
Персона
Юлия Ефимова
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