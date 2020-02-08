Известная российская пловчиха зажгла сеть аппетитным фото в купальнике

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своем Instagram новое соблазнительное фото, на котором она нежится под лучами заходящего солнца в белом эротичном купальнике.

"Это был последний спокойный месяц..." – написала спортсменка, не забыв упомянуть, что проводила отпуск в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что Ефимова, которая является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр, регулярно радует своих подписчиков публикациями в бикини.

Предлагаем полюбоваться другими горячими снимками российской пловчихи.

Юлия Ефимова Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова Instagram Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова Instagram Юлии Ефимовой

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