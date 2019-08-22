Известная гимнастка сообщила о разводе с одиозным олигархом Онищенко

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова развелась с беглым народным депутатом Александром Онищенко.

Информацию о разводе подтвердила сама бывшая спортсменка, сообщает Jetsetter.

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова Instagram

"Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада", - заявила Ризатдинова.

По ее словам, после периода жизни за границей ей хочется больше времени проводить в Украине.

"Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях", - сказала Анна.

Стоит отметить, что Анна Ризатдинова и Александр Онищенко имеют общего сына.

"Это еще одна сфера моей жизни, которой я с удовольствием посвящаю время сейчас. Мой сын Рома. Он еще очень маленький, но уже понимает, что мама занимается чем-то ответственным и важным, по-своему пытается поддерживать меня своей улыбкой. Люблю наблюдать, как он развивается, ползает, садится, делает первые шаги. Это прекрасные моменты. Мне нравится моя жизнь и то, как она в последнее время изменилась. Продолжение следует", - сказала экс-гимнастка.

jetsetter.ua

Отметим, что бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова собиралась идти на выборы в Верховную Раду от партии "Слуга народа", однако за несколько недель до голосования руководство партии заявило о снятии ее кандидатуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту "Борисполь" была задержана мать газового олигарха Александра Онищенко.

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