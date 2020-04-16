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17 апреля • обновлено в 02:23
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Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала идеальное тело, приоткрыв грудь

1.4т
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Известная фитнес-тренер россиянка Екатерина Усманова накачала идеальное тело и не стесняется хвастаться им у себя в Instagram, где на нее подписались уже более 2,5 миллиона человек.

Девушка получила высшее финансовое образование и некоторое время работала по специальности, но в 2010 году, когда она вышла замуж за инструктора по фитнесу, ее жизнь круто изменилась. Супруг всячески помогал ей развивать спортивную карьеру, выступая ее промоутером.

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Став обладательницей Кубка России и Восточной Европы и финалисткой чемпионата Европы в категории "бикини" в 2013 году, Усманова завершила соревновательную карьеру после развода с мужем. С тех пор и до текущего момента она крайне успешно занимается тренерской деятельностью и предоставляет платные консультации.

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Екатерина Усманова

Екатерина Усманова

@usmanovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, 29-летняя словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова поразила Instagram, снявшись в соблазнительной фотосессии.

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Место
Россия
Тег
Фитнес
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