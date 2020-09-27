Известная фитнес-модель вышла на пляж абсолютно обнаженной

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Линдси Кристин

Американская фитнес-модель Линдси Кристин решила своеобразно продемонстрировать своим 158 тысячам подписчиков в Instagram красоту спортивного тела.

Фитоняшка пришла на один из безлюдных пляжей, полностью разделась, и попросила фотографа сделать несколько снимков.

Провокационные кадры, на который Кристин запечатлена абсолютно обнаженной, произвели настоящий фурор в комментариях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки спортсменки.

Линдси Кристин
Линдси Кристин обнаженная
Линдси Кристин в синем бикини
Линдси Кристин в профиль
Линдси Кристин в красном

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела фурор в Instagram обнаженной фотографией.