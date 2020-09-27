Известная фитнес-модель вышла на пляж абсолютно обнаженной

Американская фитнес-модель Линдси Кристин решила своеобразно продемонстрировать своим 158 тысячам подписчиков в Instagram красоту спортивного тела.

Фитоняшка пришла на один из безлюдных пляжей, полностью разделась, и попросила фотографа сделать несколько снимков.

Провокационные кадры, на который Кристин запечатлена абсолютно обнаженной, произвели настоящий фурор в комментариях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки спортсменки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела фурор в Instagram обнаженной фотографией.