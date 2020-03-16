Известная фитнес-чемпионка разделась, показав идеальные формы

Известная шведская фитнес-модель Фрида Паульсен Стерн вызвала бурный восторг у фанатов, начав публиковать свои откровенные снимки в Instagram.

28-летняя спортсменка, которая становилась чемпионкой в 2017 году в Лас-Вегасе и завоевывала "серебро" чемпионата Европы в 2015, не постеснялась сняться топлес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться красотой тела фитоняшки.

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн @fridapaulsen

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская профессиональная баскетболистка Лиз Кэмбидж, которая выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб "Лас-Вегас Эйсес", произвела фурор среди поклонников.

28-летняя красавица с ростом 203 см снялась полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!