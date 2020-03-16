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16 марта • обновлено в 02:37
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Известная фитнес-чемпионка разделась, показав идеальные формы

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Известная шведская фитнес-модель Фрида Паульсен Стерн вызвала бурный восторг у фанатов, начав публиковать свои откровенные снимки в Instagram.

28-летняя спортсменка, которая становилась чемпионкой в 2017 году в Лас-Вегасе и завоевывала "серебро" чемпионата Европы в 2015, не постеснялась сняться топлес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться красотой тела фитоняшки.

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Фрида Паульсен Стерн

Фрида Паульсен Стерн

@fridapaulsen

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская профессиональная баскетболистка Лиз Кэмбидж, которая выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб "Лас-Вегас Эйсес", произвела фурор среди поклонников.

28-летняя красавица с ростом 203 см снялась полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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сибирский ватник
сибирский ватник
Ну на Это не няшка а мужик с титьками
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