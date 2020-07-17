Известная фитнес-модель полностью обнаженной порассуждала о свободе

Американская фитнес-модель Али Ромеро порадовала многотысячную армию своих поклонников в Instagram откровенной фотосессией.

Спортсменка снялась полностью обнаженной, порассуждав о пользе свободы.

"Когда вы можете свободно делать то, что хотите, независимо от того, что о вас думают другие, вы становитесь по-настоящему опасными", – подписала кадр фитоняшка.

Али Ромеро снялась без одежды Instagram Али Ромеро

Али Ромеро возле бассейна Instagram Али Ромеро

Али Ромеро позирует на фоне океана Instagram Али Ромеро

Ранее Ромеро снялась топлес. Фанаты не смогли пройти мимо такой красоты, завалив девушку признаниями в любви и восторженными комментариями по поводу ее идеального тела.

Кроме того американка впечатлила поклонников съемками в стиле "ню" вместе со своим парнем