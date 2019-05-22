Известная биатлонистка покрасовалась в форме сборной Украины - эффектное фото

Известная швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин выложила снимок в сине-желтой форме сборной Украины. Призерка Кубка IBU похвасталась фотографией у себя в Instagram.

"Байк - греческий, форма - украинская, девушка - швейцарская", - подписала кадр спортсменка.

Отметим, что 25-летняя Гаспарин долгое время встречается с украинским биатлонистом Сергеем Семеновым. Пара не афиширует свои отношения, но совместные фото с регулярной периодичностью появляются в интернете.

Аита Гаспарин и Сергей Семенов Instagram

Аита Гаспарин и Сергей Семенов Instagram

Аита Гаспарин и Сергей Семенов Instagram

Аита Гаспарин Instagram

Аита Гаспарин Instagram

Аита Гаспарин Instagram

Аита Гаспарин Instagram

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