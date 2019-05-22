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Известная биатлонистка покрасовалась в форме сборной Украины - эффектное фото

3.5тЧитать материал на украинском

Известная швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин выложила снимок в сине-желтой форме сборной Украины. Призерка Кубка IBU похвасталась фотографией у себя в Instagram.

"Байк - греческий, форма - украинская, девушка - швейцарская", - подписала кадр спортсменка.

Известная биатлонистка покрасовалась в форме сборной Украины - эффектное фото

Отметим, что 25-летняя Гаспарин долгое время встречается с украинским биатлонистом Сергеем Семеновым. Пара не афиширует свои отношения, но совместные фото с регулярной периодичностью появляются в интернете.

Аита Гаспарин и Сергей Семенов

Аита Гаспарин и Сергей Семенов

Instagram

Аита Гаспарин и Сергей Семенов

Аита Гаспарин и Сергей Семенов

Instagram

Аита Гаспарин и Сергей Семенов

Аита Гаспарин и Сергей Семенов

Instagram

Аита Гаспарин

Аита Гаспарин

Instagram

Аита Гаспарин

Аита Гаспарин

Instagram

Аита Гаспарин

Аита Гаспарин

Instagram

Аита Гаспарин

Аита Гаспарин

Instagram

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Сергей Семенов
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доктор тупин
доктор тупин
Миленькая девушка,без напуска.Молодец Сергей.
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