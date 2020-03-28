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28 марта • обновлено в 14:15
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Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci за 10 млн евро

4.4т
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, находящийся на карантине в Португалии, заказал себе за € 9,5 млн автомобиль Bugatti Centodieci, сообщает Bild.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

(c)Bugatti

Модель, которая была выпущена тиражом 10 экземпляров, будет доставлено футболисту в 2021 году. В гараже Роналду уже имеются два автомобиля французской марки — Veyron и Chiron. Centodieci, название которого переводится с итальянского как "110", посвящён лимитированному суперкару EB110, который выпускался в начале 1990-х годов.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

(c)Bugatti

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

(c)Bugatti

Среднемоторный гиперкар оснащен 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 л. с., благодаря которому разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за 2,4 сек. Максимальная скорость — 380 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль — Bugatti La Voiture Noire.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Криштиану Роналду
Тег
Bugatti
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Пигин Макс
Пигин Макс
На эти деньги, Украина могла бы жить пару лет))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Он Алекс, Получатели нашего МРОТ, на Украине будут как короли. Местные нерабы будут им сапоги чистить и жратву приносить. Ну и разумеется задницу подтирать))))))))))))))))))
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Он Алекс
Он Алекс
Пигин Макс, или 73 650 россиян месяц, потому что мрот в Рф = 129 евро... все верно свинопсина российская троль?
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