Изнасилование 17-летней волейболистки в Анапе: появились новые подробности

11 полицейских были наказаны по итогам расследования по делу об изнасиловании 17-летней волейболистки в Анапе.

Инцидент произошел в конце августа, когда несколько сотрудников внутренних дел принудили к сексу юную спортсменку после задержания на одном из городских пляжей. Девушку обвинили в непристойном поведении и грозились рассказать об все ее тренеру, пишет ТАСС.

Резонансный случай послужил поводом к увольнению из МВД двух сотрудников, подозреваемых в преступлении. Также по отрицательным мотивам были уволены еще четыре сотрудника патрульно-постовой службы (ППС).

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От занимаемых должностей были освобождены начальник анапского ОМВД и его заместитель по охране общественного порядка. Другого замначальника анапского ОМВД предупредили о неполном служебном соответствии. Еще двое сотрудников из руководства управления МВД по Краснодарскому краю получили строгий выговор.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли имя и фото волейболистки, изнасилованной в Анапе. Также было опубликовано видео преступления и названы имена сотрудников полиции, совершивших насильственные действия.

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