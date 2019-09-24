Изнасилование 17-летней волейболистки в Анапе: появились новые подробности

11 полицейских были наказаны по итогам расследования по делу об изнасиловании 17-летней волейболистки в Анапе.
Инцидент произошел в конце августа, когда несколько сотрудников внутренних дел принудили к сексу юную спортсменку после задержания на одном из городских пляжей. Девушку обвинили в непристойном поведении и грозились рассказать об все ее тренеру, пишет ТАСС.
Резонансный случай послужил поводом к увольнению из МВД двух сотрудников, подозреваемых в преступлении. Также по отрицательным мотивам были уволены еще четыре сотрудника патрульно-постовой службы (ППС).
пляжный волейбол
"Евроспорт"
От занимаемых должностей были освобождены начальник анапского ОМВД и его заместитель по охране общественного порядка. Другого замначальника анапского ОМВД предупредили о неполном служебном соответствии. Еще двое сотрудников из руководства управления МВД по Краснодарскому краю получили строгий выговор.
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли имя и фото волейболистки, изнасилованной в Анапе. Также было опубликовано видео преступления и названы имена сотрудников полиции, совершивших насильственные действия.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Волейбол" на OBOZREVATEL.