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Избил бойфренд: экс-невесте Кличко устроили подставу

1.7тЧитать материал на украинском

Суд Лос-Анджелеса запретил американскому актеру Брайану Хикерсону приближаться к бывшей невесте Владимира Кличко Хайден Панеттьери ближе, чем на 100 ярдов (91,5 метра).

Хикерсон был взят под стражу в начале мая после того, как его обвинили в избиении Панеттьери, с которой он встречается с осени прошлого года. Актер был выпущен под залог, а 23 мая ему было предъявлено официальное обвинение в домашнем насилии, сообщает E!News. При этом пара по-прежнему находится в отношениях.

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Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

E!News

Брайан не признал себя виновным, что вынудило судью ограничить возможность его общения с Хайден. Кроме того, молодому человеку запретили иметь огнестрельное оружие. Уже 26 июня пройдет первое слушанию по скандальному делу. Сама Панеттьери никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хайден Панеттьери шокировала своим внешним видом после избиения Хикерсоном.

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Персона
Хайден Панеттьери
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