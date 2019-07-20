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"Из-за таких Украина исчезнет": теннисист Стаховский жестко ответил Гвоздику

7.7т Читать материал на украинском

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский жестко раскритиковал боксера Александра Гвоздика за оправдание военной агрессии России по отношению к нашей стране.

На своей странице в социальной сети Facebook Стаховский в резкой форме отреагировал на скандальное интервью чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, в котором тот оправдал власти РФ.

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"Из-за таких Украина исчезнет": теннисист Стаховский жестко ответил Гвоздику

"С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", – написал Стаховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказал мнение о том, что в войне на Донбассе виноваты и Украина, и Россия, а РФ не является агрессором по отношению к нашей стране. Кроме того, боксер заявил о том, что война на Донбассе не повлияла на настроения граждан США.

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Персоны
Сергей Стаховский Александр Гвоздик
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Она (Украина) не прекратит свое существование, она поступит как японской поговорке "Торчащий гвоздь забивают"
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Mega Death
Mega Death
Конечно прекратит!)) Украина будет разделена между соседями. Останется лишь кучка селюков в близлежащих к Киеву областей. Покажите мне кому в мире нужна успешная и развитая Украина?))))
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