"Из-за таких Украина исчезнет": теннисист Стаховский жестко ответил Гвоздику

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский жестко раскритиковал боксера Александра Гвоздика за оправдание военной агрессии России по отношению к нашей стране.

На своей странице в социальной сети Facebook Стаховский в резкой форме отреагировал на скандальное интервью чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, в котором тот оправдал власти РФ.

"С такими гражданами скоро Украина прекратит свое существование", – написал Стаховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказал мнение о том, что в войне на Донбассе виноваты и Украина, и Россия, а РФ не является агрессором по отношению к нашей стране. Кроме того, боксер заявил о том, что война на Донбассе не повлияла на настроения граждан США.

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