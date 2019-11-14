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14 ноября • обновлено в 15:57
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Использует: СМИ выяснили, как Кличко на самом деле относится к бойфренду Панеттьери

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Легендарный Владимир Кличко крайне негативно относится к бойфренду своей экс-невесты Хайден Панеттьери.

30-летняя девушка встречается с американским актером Брайаном Хикерсоном, который вывел боксера из себя после того, как избил подругу. Владимир был настолько влюблен в Хайден, что на многие вещи смотрит совершенно по-другому, пишет US Weekly со ссылкой на источники в окружении Кличко-младшего.

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Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Экс-чемпион мира считает Хикерсон плохим человеком и уверен, что тот использует Панеттьери в своих целях. Кроме того, Владимиру не нравится, что его бывшая возлюбленная имеет множество вредных привычек, которые Брайан лишь поощряет.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о новых подробностях отношений между Владимиром Кличко и Хайден Панеттьери.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Хайден Панеттьери Владимир Кличко
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