"Пара ударов выше челюсти": известный украинский боксер ответил за "негра"

Знаменитый украинский темнокожий боксер Исмаил Силлах рассказал, как решал проблемы с расизмом во времена своей молодости.

Исмаил Силлах (третий слева) Чемпион

"Сижу как-то в ночном клубе в Мариуполе. Друзья на минутку отошли. Вижу, на меня чудак пристально смотрит и улыбается. Я парень жизнерадостный, тоже в ответ ему улыбнулся и даже рукой помахал. Подумал, что это мой персональный поклонник. В Мариуполе у меня была впечталяющая фан-база. Он начал на меня пальцем показывать и громко смеяться. Как нечто удивительное увидел. Я такого юмора не понял. Спросил, в чем дело. Чудак в ответ огрызнулся: "Ты что, думаешь, раз ты негр, то крутой?" Я неприятно удивился. Говорю наглецу: "Ты чего так вызывающе себя ведешь?" Он в ответ матом посылать начал. Тут уж я не выдержал. Сказал: "Пошли, поговорим", - цитирует Силлаха "Чемпион"

Боксер отметил, что ему не доставляет никакого удовольствия уложить с одного удара очередного мужика навеселе

"Поэтому я ему в двух словах обрисовал, что с ним будет через 20 секунд, если он не угомонится. Чудак, к своему несчастью, не поверил. Пришлось ударить его несколько выше челюсти. Через несколько недель встретил в городе. Вижу, у него рассечение осталось. Чудак меня сразу узнал, пытался даже "пыхтеть". Но потом нормально с ним поговорили, он даже мне приятелем стал", - отметил экс-претендент на титул чемпиона мира.

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