"Искусство расслабления": Свитолина похвасталась раздетым фото в обнимку с Монфисом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина показала, как отдыхает после тяжелого турнира в США. Спортсменка выложила снимок с бортика бассейна в обнимку с Гаелем Монфисом.

"Счастье - это искусство расслабления", - подписала снимок первая ракетка Украины.

Загорелая и довольная Элина, проводящее свободное от тенниса время вместе со своим бойфрендом, вызвала бурное обсуждение в комментариях. Пользователи сети восхищаются внешним видом спортсменки, запечатленной на фотографии в соблазнительном купальнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что четверо полицейских ворвались в номер Свитолиной, наставив на нее оружие. Инцидент произошел во время участия нашей спортсменки в супертурнире в американском Индиан-Уэллсе. Позже была названа причина инцидента.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!