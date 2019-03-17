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"Искусство расслабления": Свитолина похвасталась раздетым фото в обнимку с Монфисом

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина показала, как отдыхает после тяжелого турнира в США. Спортсменка выложила снимок с бортика бассейна в обнимку с Гаелем Монфисом.

"Счастье - это искусство расслабления", - подписала снимок первая ракетка Украины.

Загорелая и довольная Элина, проводящее свободное от тенниса время вместе со своим бойфрендом, вызвала бурное обсуждение в комментариях. Пользователи сети восхищаются внешним видом спортсменки, запечатленной на фотографии в соблазнительном купальнике.

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Экс-президент США восхитился Свитолиной

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что четверо полицейских ворвались в номер Свитолиной, наставив на нее оружие. Инцидент произошел во время участия нашей спортсменки в супертурнире в американском Индиан-Уэллсе. Позже была названа причина инцидента.

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Персоны
Гаэль МонфисЭлина Свитолина
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