Ирине Морозюк грозит тюрьма из-за гимна Украины: спортивные итоги 8 февраля

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед взяла "золото" турнира серии Grand Slam в Париже, а боксер Артем Далакян провел удачную защиту чемпионского пояса в Киеве.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 8 февраля.

Кроме того, жене экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка грозит тюрьма из-за гимна Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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