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9 февраля • обновлено в 10:12
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Ирине Морозюк грозит тюрьма из-за гимна Украины: спортивные итоги 8 февраля

4.7т
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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед взяла "золото" турнира серии Grand Slam в Париже, а боксер Артем Далакян провел удачную защиту чемпионского пояса в Киеве.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 8 февраля.

Кроме того, жене экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка грозит тюрьма из-за гимна Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Ирина Морозюк Руслан Малиновский Артем Далакян Дарья Белодед Даяна Ястремская Элина Свитолина
Теги
ФК Динамо Киев ФК Аталанта
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс !!!А выставить видео её в трусах ,слабо ???
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Набepите в ютубе "Ирина Мopoзюк в трусах и гимн Украины"- повеселитесь
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