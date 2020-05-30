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30 мая • обновлено в 20:31
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Ирина Морозюк заявила, что рассталась с мужем и разрыдалась в эфире

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Супруга экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина разрыдалась, признавшись что они больше не пара после 8 лет брака.

"Мы расстались полгода назад. На самом деле из-за того, что он сейчас в Турции. Сначала мы с ним взяли паузу — это было в октябре 2019 года. Почему? Потому что так решили. Отчасти из-за того, что уходят чувства. И у него и у меня. У кого-то больше", – рассказала Ирина в интервью ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ".

По словам девушки в том, они виноваты оба, что их брак распался.

"По правде он запустил процесс, а я его закончила. Возможно, в его глазах я буду выглядеть как тот человек, который закончил все. Но на самом деле у нас все было спокойно. Не было скандалов и обид. У нас было все очень сентиментально, потому что мы на самом деле очень любим и уважаем друг друга. Было страшно и непривычно, потому что у нас была такая сильная любовь, что мы не могли подумать, что когда-то такое произойдет. Но я считаю, что так лучше. Тяжело было конечно. Потому что я кроме мужчины, видела в нём отца, маму и всех остальных. Не понимаю, почему я сейчас плачу…" – призналась Ира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк недавно взбудоражила Instagram своей эротикой.

Девушка выложила в аккаунте снимок, на которой изображена лежащей на кровати в одном шелковом белье.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Ирина Морозюк Николай Морозюк
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