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11 июня • обновлено в 22:40
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Ирина Морозюк выложила жаркое фото в бикини и восхитила Instagram

6.1т
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Экс-вторая половинка игрока сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина произвела фурор у себя в Instagram летней фотографией в купальнике.

На снимке девушка в откровенном бикини демонстрирует рельефный пресс.

"Как я ждала , когда смогу жариться на солнышке", – подписала кадр Морозюк.

"Прям на обложку журнала, Ирина! Глаз не оторвать, красотища", "Ирка, ты в шикарной форме", – не смогли сдержать эмоций в комментариях подписчики.

Ирина Морозюк выложила фото в купальнике и восхитила Instagram

Instagram Ирины Морозюк

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Ира поделилась тяжелыми воспоминаниями из своего детства, рассказав, что ее очень сильно унижали и били родители.

После развода с мужем Ира отметила новоселье сексуальным видео

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
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