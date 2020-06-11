Ирина Морозюк выложила фото в купальнике и восхитила Instagram

Экс-вторая половинка игрока сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина произвела фурор у себя в Instagram летней фотографией в купальнике.

На снимке девушка в откровенном бикини демонстрирует рельефный пресс.

"Как я ждала , когда смогу жариться на солнышке", – подписала кадр Морозюк.

"Прям на обложку журнала, Ирина! Глаз не оторвать, красотища", "Ирка, ты в шикарной форме", – не смогли сдержать эмоций в комментариях подписчики.

Instagram Ирины Морозюк

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Ира поделилась тяжелыми воспоминаниями из своего детства, рассказав, что ее очень сильно унижали и били родители.

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