Ирина Морозюк выложила "раздетое" видео в постели с двумя подругами

Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина выходные на карантине провела на Днепре.

30-летняя украинка выложила у себя в сторис видео, на котором дурачится и развлекается со своими подружками. Ролик начинается в кровати, где полуобнаженная Ирина прикалывается и шутит.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно от скуки на карантине Морозюк снялась обнаженной.

До этого несколько дней назад Ирина проиллюстрировала пост о любви кадром, где в одних плавках сидит на кресле, соблазнительно приоткрыв грудь.

30-летняя Ирина поделилась с подписчиками видео, на котором она постепенно снимает с себя всю одежду.

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