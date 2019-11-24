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24 ноября • обновлено в 22:26
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Жена экс-капитана "Динамо" разделась и выложила откровенные фото в сеть

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Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, произвела настоящий фурор откровенными снимками.

30-летняя красотка, никого не стесняясь, выложила свои раздетые фотографии на всеобщее обозрение, и сорвала настоящий шквал восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить формы жены экс-игрока сборной Украины по футболу.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Новости
Жена экс-капитана "Динамо" показала оригинальный стриптиз

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне .

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк опубликовала голое фото со своим супругом, который на данный момент защищает цвета турецкого "Ризеспора".

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Автор
Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
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Попович Олег
Попович Олег
Ух она и стрёмная, я представляю если её всю штукатурку отмыть то можно и заикой стать)))
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