Жена экс-капитана "Динамо" разделась и выложила откровенные фото в сеть

Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, произвела настоящий фурор откровенными снимками.

30-летняя красотка, никого не стесняясь, выложила свои раздетые фотографии на всеобщее обозрение, и сорвала настоящий шквал восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить формы жены экс-игрока сборной Украины по футболу.

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне .

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк опубликовала голое фото со своим супругом, который на данный момент защищает цвета турецкого "Ризеспора".

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