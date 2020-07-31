Ирина Морозюк показала себя обнаженной, прикрывшись халатом
Ирина Морозюк.
Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина заинтриговала своих подписчиков откровенной фотосессией
В одном из отелей турецкого Кемера 30-летняя красотка снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрывшись белоснежным халатом.
Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозюк сфотографировалась обнаженной на нудистском пляже и порассуждала о свободе.
До этого, в одном из отелей Морозюк снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрыв майкой грудь.
Также Ира собрала огромное количество лайков у себя в Instagram летней фотографией в бикини.
Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.