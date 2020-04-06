Ирина Морозюк отметилась резким высказыванием в Instagram о "ср*ных советах"

Жена бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина жестко ответила в социальной сети Instagram на советы по воспитания ребенка.

Девушка отметила, что ее не интересуют комментарии на соответствующую тему.

"У меня добрый и умный ребенок, которого я воспитываю в комфорте! Делая его полноценным человеком, с правом голоса и правом выбора, а не "потому что меня так воспитывали". Ваши ср*ные советы мне не нужны, потому что их даю я. И как обещала: кто не доволен идите на х**... Всегда ваша, самая лучшая Ирина Морозюк", – написала она в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк переболела коронавирусом, а о причинах заражения рассказал ее супруг.

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