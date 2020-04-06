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6 апреля • обновлено в 20:39
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Ирина Морозюк отметилась резким высказыванием в Instagram о "ср*ных советах"

2.3т
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Жена бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина жестко ответила в социальной сети Instagram на советы по воспитания ребенка.

Девушка отметила, что ее не интересуют комментарии на соответствующую тему.

Добрый день граждани) речь пойдет о воспитании ребёнка. Часто мне приходят сообщения от смертных с их сраными советами по воспитанию ребёнка. А точнее возмущение о не правильном воспитании мной , моего ребёнка. Я сначала немного расскажу , а в конце этого поста пошлю вас на хуй 🤝😊 1. почему ребёнок сосет соску- Во первых с соской он только засыпает , так как его это успокаивает. Он излишне эмоционален у меня , сильно сердечный ребёнок .. И это для него успокоительное ,своего рода. Ничего плохого в этом не вижу. Нервная система моего ребёнка куда важнее ваших еб*нутых удивлений типа " ему ж 4 года" Рассказы про кривой прикус , не переживайте , выровняю 🤝 В школу ещё никто с соской не пошёл , а если и пойдёт , то ебит*сь все конем , не ваше псиное дело. 2. Почему он пьёт из бутылки ?- Он пьёт и с кружки и с трубочки и с тарелки пить может , но для него это некий ритуал .. ему нравится и пусть. Избавлять его от каких то вещей , потому что ЧТО?? потому что некоторым собакам это не нравится ? .. да срать хотела🖕🏽 3. Почему я из него делаю девочку ( волосы) Тогда получается, что у меня 2 дедушки и 2 папы? Если женщины в моей семье с короткой стрижкой ? Это с каких пор пол человека определяет длина волос ? 4. Почему он в памперсе ? - с этим тоже успокойтесь , ходит он на туалет и на горшок , и сам попу вытирает и смывает и крышку унитаза подымает , а памперс во избежание ночных казусов.. менять постель , одеяло и т.д. Потому что и взрослый обосцаться может! Памперсы дорогие по 1000 грн , дышащие ☝🏼 могу себе позволить 🖕🏽 И напоследок .. У меня добрый и умный ребёнок , которого я воспитываю в комфорте! Делая его полноценным человеком , с правом голоса и правом выбора , а не " потому что меня так воспитывали" Ваши сраные советы мне не нужны , потому что их даю Я 🤝 И как обещала .. кто не доволен идите на х*у 🙌🏽 Всегда ваша , самая лучшая И.М. 😇

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

"У меня добрый и умный ребенок, которого я воспитываю в комфорте! Делая его полноценным человеком, с правом голоса и правом выбора, а не "потому что меня так воспитывали". Ваши ср*ные советы мне не нужны, потому что их даю я. И как обещала: кто не доволен идите на х**... Всегда ваша, самая лучшая Ирина Морозюк", – написала она в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк переболела коронавирусом, а о причинах заражения рассказал ее супруг.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Николай Морозюк Ирина Морозюк
Тег
ФК Динамо Киев
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Гоша Злой
страшилище...
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Спорт Раздевалка

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