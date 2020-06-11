Ирина Морозюк выложила полуобнаженное видео из спальни

Бывшая супруга экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина порадовала своих подписчиков эротической гимнастикой.
Девушка выложила видео из спальни, на котором соблазнительно потягивается и крутит бедрами.
"Доброе утро, малыши. Не забывайте про правильную растяжку каждое утро. И тогда день будет продуктивным всегда", – подписала ролик Морозюк.
June 10, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.
Ранее Ира поделилась тяжелыми воспоминаниями из своего детства, рассказав, что ее в детстве очень сильно унижали и били родители.
После развода с мужем Ира отметила новоселье сексуальным видео
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