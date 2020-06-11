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11 июня • обновлено в 04:19
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Ирина Морозюк выложила полуобнаженное видео из спальни

1.9т
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Бывшая супруга экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина порадовала своих подписчиков эротической гимнастикой.

Девушка выложила видео из спальни, на котором соблазнительно потягивается и крутит бедрами.

"Доброе утро, малыши. Не забывайте про правильную растяжку каждое утро. И тогда день будет продуктивным всегда", – подписала ролик Морозюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Ира поделилась тяжелыми воспоминаниями из своего детства, рассказав, что ее в детстве очень сильно унижали и били родители.

После развода с мужем Ира отметила новоселье сексуальным видео

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
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