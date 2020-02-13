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13 февраля • обновлено в 04:02
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Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

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8 февраля свой 38-й день рождения отметила знаменитая украинская спортсменка, олимпийская чемпионка 2004 года по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Мерлени стала одной из семи триумфаторов нашей страны на Играх в Афинах. Она была сильнее всех своих соперниц в весовой категории до 48 килограмм. Тогда она в дополнительной трехминутке одолела Чихару Ите из Японии. Это победа стала исторической первой для Украины в женской вольной борьбе на главных стартах четырехлетия.

Ирина Мерлени празднует победу в Афинах

Ирина Мерлени празднует победу в Афинах

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В 2012 году Ирина решила завершить спортивную карьеру, однако при этом остается на виду. Ее приглашают на церемонии открытия спортивных мероприятий. В 2017-м она в третий раз вышла замуж, воспитывает двух сыновей, увлекается танцами на пилоне.

Предлагаем своим читателям увидеть, как сейчас выглядит Мерлени.

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады

Instagram Ирины Мерлени

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
вольная борьба
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Кайл Эдмунд
VS
Доминик Кепфер
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1.75 Сделать ставку
Рейлли Опелка
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Йосихито Нисиока
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Победа Изнера с форой в -1,5 гейма
1.79 Сделать ставку
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Уго Умбер
Победа Уго Умбера с форой в -3,0 гейма
1.80 Сделать ставку
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VS
Федерико Дельбонис
Победа Диего Шварцмана со счетом 2:0
1.72 Сделать ставку
Ласло Дьере
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Хуан Лондеро
Победа Ласло Дьере с форой в +0,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Борна Чорич
VS
Тьяго Монтейро
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1.78 Сделать ставку