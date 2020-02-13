8 февраля свой 38-й день рождения отметила знаменитая украинская спортсменка, олимпийская чемпионка 2004 года по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Мерлени стала одной из семи триумфаторов нашей страны на Играх в Афинах. Она была сильнее всех своих соперниц в весовой категории до 48 килограмм. Тогда она в дополнительной трехминутке одолела Чихару Ите из Японии. Это победа стала исторической первой для Украины в женской вольной борьбе на главных стартах четырехлетия.

Ирина Мерлени празднует победу в Афинах

В 2012 году Ирина решила завершить спортивную карьеру, однако при этом остается на виду. Ее приглашают на церемонии открытия спортивных мероприятий. В 2017-м она в третий раз вышла замуж, воспитывает двух сыновей, увлекается танцами на пилоне.

Предлагаем своим читателям увидеть, как сейчас выглядит Мерлени.

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Instagram Ирины Мерлени

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы.

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