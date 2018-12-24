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Интимные снимки популярной тренерши слили в сеть

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Популярная американская тренер по фитнесу Джулия Киклайтер лишилась множества клиентов после того, как ее интимные снимки появились в общем доступе.

Блогер, чирлидерша и инструктор по йоге неосторожно забыла свой iphone в одном из ресторанов Нью-Йорка, после чего все откровенные фотографии были слиты в интернет.

Девушка уже принесла извинения перед своими поклонниками в Instagam и закрыла профиль от посторонних людей.

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

Instagram

Джулия Киклайтер

Джулия Киклайтер

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Хакеры слили в сеть интимный архив известной спортсменки

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярная культуристка шокировала интернет размерами бюста. На Instagram атлетки подписано около 200 000 человек, которые под каждым снимком оставляют сотни комплиментов.

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