Интимные игры Месси с женой и попали на видео

Папарацци словили форварда "Барселоны" Лионеля Месси за интимными играми со своей женой Антонеллой Рокуццо во время его отдыха на Ибице.
Знаменитый футболист и его супруга отдыхали в компании Луиса Суареса, Жорди Альбы и экс-игрока "Барсы" Сеска Фабрегаса. Во время тусовки Месси несколько раз ухватил Антонеллу за ягодицы.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко свой отпуск проводил с семьей на Карибском море.
Папарацци словили украинца вместе с раздетой супругой Кристен Пазик и детьми на пляже.
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