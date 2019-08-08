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Интимные игры Месси с женой и попали на видео

1.2т Читать материал на украинском

Папарацци словили форварда "Барселоны" Лионеля Месси за интимными играми со своей женой Антонеллой Рокуццо во время его отдыха на Ибице.

Знаменитый футболист и его супруга отдыхали в компании Луиса Суареса, Жорди Альбы и экс-игрока "Барсы" Сеска Фабрегаса. Во время тусовки Месси несколько раз ухватил Антонеллу за ягодицы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко свой отпуск проводил с семьей на Карибском море.

Папарацци словили украинца вместе с раздетой супругой Кристен Пазик и детьми на пляже.

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Персона
Лионель Месси
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