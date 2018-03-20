Интимные фото популярной фитнес-модели выложили в интернет

Популярная фитнес-тренер по йоге и фитнес-модель Меган Стрэнд стала жертвой интернет-злоумышленников. Хакеры взломали ее облачное хранилище iCloud и стянули оттуда все интимные снимки спортсменки.

Кадры предназначались жениху, однако в результате стали доступны всем поклонникам Мэган.

Стоит отметить, что фанаты по достоинству оценили домашний архив девушки, завалив ее восторженными комментариями и требуя продолжение подобных фотосессий.

Новости Известная киевская гимнастка с невероятной внешностью снялась полностью обнаженной

Меган Стрэнд Instagram

Меган Стрэнд Instagram

Меган Стрэнд Instagram

Меган Стрэнд Instagram

Меган Стрэнд Instagram

Меган Стрэнд Instagram

Отметим, что не так давно финская культуристка очаровала интернет полностью обнаженными снимками.

Ранее сообщалось. что обнаженные ягодицы спортсменок привели к новому правилу в серфинге.