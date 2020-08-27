Instagram-модель рассказала об одновременном сексе с семью игроками НБА

Instagam-модель Ализа в интервью NZ Herald похвасталась своим сексуальным приключением с игроками клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По словам девушки, она пережила необычный опыт несколько лет назад в Лас-Вегасе – на вечеринке в клубе Drai's Nightclub, где она и встретила игроков "Финикса".

"Я занималась сексом с мужчиной в отдельной комнате, и в это в комнату зашли баскетболисты. В итоге у меня был оральный секс с каждым из них", – поделилась историей девушка.

Ализа не восприняла этот опыт как негативный. После публикации статьи число ее подписчиков возросло с трех до 77 тысяч. Ализа также начала карьеру на платформе OnlyFans, где пользователи делятся с фолловерами интимными фотографиями за деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный футболист напился и показал свой оральный секс.

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