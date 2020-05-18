19-летний полузащитник сборной Англии и "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован за нарушение самоизоляции с моделью, с которой он познакомился в интернете.

Как сообщает издание The Sun, игрок лондонского клуба написал ей в социальной сети, предложив приехать к нему домой в сексуальном белье. Когда девушка согласилась, он отправил за ней машину.

Каллум Хадсон-Одои

Офицеры полиции и работники "скорой помощи" вошли в дом Хадсона-Одои около четырех часов утра. Они приехали по вызову модели, которая пожаловалась на плохое самочувствие. Ее забрали в больницу, а футболиста арестовали.

Один из соседей заявил, что девушка, приехавшая к игроку, была "очень гламурной".

Отметим, что полузащитник "Челси" переболел коронавирусом в марте.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный английский футболист на карантине устроил бесконтрольную секс-вечеринку с моделями.