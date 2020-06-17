Игрок "Реала" развелся с волейболисткой и закрутил роман с моделью

Полузащитник "Реала" колумбиец Хамес Родригес уже чуть более года встречается с горячей венесуэльской моделью Шеннон де Лимой.

Ранее футболист шесть лет прожил в браке с волейболисткой Даниэлой Оспиной, которая является сестрой голкипера "Наполи" Давида Оспины. Они расстались, поскольку девушка не хотела переезжать за Родригесом в Германию, куда он отправился на правах аренды из "Реала".

Шеннон де Лима присела на кровати

Первые слухи об отношениях футболиста и Де Лимы появились в январе 2019 года и были официально подтверждены в мае, когда они вместе праздновали чемпионство "Баварии" на поле "Альянц Арены". В октябре 2019 года у пары родился сын от суррогатной матери.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться снимками прекрасной Шеннон, которая помогла колумбийцу заполнить пустоту после расставания с бывшей женой.

Шеннон де Лима присела возле бассейна

Шеннон де Лима в спортивном боди

Шеннон де Лима возле автомобиля

Шеннон де Лима надела шляпу и села на песок

Шеннон де Лима оперлась на дерево

Шеннон де Лима в черных очках

Шеннон де Лима вышла на пляж

Шеннон де Лима надула губы

Шеннон де Лима в синем купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото сербской модели Софии Милошевич, ради которой нападающий "Реала" Лука Йович ушел из семьи.