Игрок "Реала" развелся с волейболисткой и закрутил роман с моделью
Шеннон де Лима присела на кровати
Полузащитник "Реала" колумбиец Хамес Родригес уже чуть более года встречается с горячей венесуэльской моделью Шеннон де Лимой.
Ранее футболист шесть лет прожил в браке с волейболисткой Даниэлой Оспиной, которая является сестрой голкипера "Наполи" Давида Оспины. Они расстались, поскольку девушка не хотела переезжать за Родригесом в Германию, куда он отправился на правах аренды из "Реала".
Шеннон де Лима присела на кровати
Первые слухи об отношениях футболиста и Де Лимы появились в январе 2019 года и были официально подтверждены в мае, когда они вместе праздновали чемпионство "Баварии" на поле "Альянц Арены". В октябре 2019 года у пары родился сын от суррогатной матери.
OBOZREVATEL предлагает вам насладиться снимками прекрасной Шеннон, которая помогла колумбийцу заполнить пустоту после расставания с бывшей женой.
Шеннон де Лима присела возле бассейна
Шеннон де Лима в спортивном боди
Шеннон де Лима возле автомобиля
Шеннон де Лима надела шляпу и села на песок
Шеннон де Лима оперлась на дерево
Шеннон де Лима в черных очках
Шеннон де Лима вышла на пляж
Шеннон де Лима надула губы
Шеннон де Лима в синем купальнике
Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото сербской модели Софии Милошевич, ради которой нападающий "Реала" Лука Йович ушел из семьи.